Yalı Çapkını 55. bölüm 2. fragmanı: Hakkınızı helal edin

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; yoğun bakımda olan Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik alması ve Ferit'in babasına yardım edebilmek için Nevra'dan borç para istemesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı Star'da...

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