Yalı Çapkını 55. bölüm 3. fragmanı: Niye hala buradasın Ferit?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 55. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; yoğun bakımda olan Kazım için hastanede bekleyen Seyran'ın "Niye hala buradasın?" sorusuna yanıt veren Ferit'in "Ben senin için bütün dünyayla başa çıkabilirdim ama seninle çıkamadım" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı Star'da...
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