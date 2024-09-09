Yalı Çapkını 74. bölüm fragmanı: Ferit gittiğinden beri zaman durdu
Star TV'nin çok sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi. 13 Eylül Cuma akşamı 74. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını'nın tanıtımına; Seyran ile Ferit'in ayrı düşmesi damga vurdu. "Yalı Çapkını" yeni sezon ilk bölümüyle 13 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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