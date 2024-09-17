Yalı Çapkını 75. bölüm 2. fragmanı: Seyran sana dönene kadar gideceksin Ferit
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni tanıtımına; Suna'nın Seyran'ın tedavi sürecinde Ferit'e "Seyran kendi isteğiyle sana dönene kadar gideceksin" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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