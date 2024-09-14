Yalı Çapkını 75. bölüm fragmanı: Ferit Korhan'dan Seyran itirafı
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Yıllar sonra Seyran ile karşılaşan Ferit'in "Seyran geldi, ben dağıldım" itirafı dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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