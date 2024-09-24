Yalı Çapkını 76. bölüm fragmanı: Ferit ve Seyran yan yana

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni tanıtımına; Seyran ve Ferit'in atölyede birlikte çizim yaptığı anlar damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma akşamı Star'da...

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