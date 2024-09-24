Yalı Çapkını 76. bölüm fragmanı: Ferit ve Seyran yan yana
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni tanıtımına; Seyran ve Ferit'in atölyede birlikte çizim yaptığı anlar damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Fragman
- N-Life Dizi Haber
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Mert Ramazan Demir