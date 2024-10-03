Yalı Çapkını 77. bölüm 2. fragmanı: Bırak artık şu Ferit'i!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtıma; Seyran'ın Sinan'ın ailesiyle yaşamaya başlaması ve Sinan'ın ona "Bırak artık şu Ferit'i be!" diye tepki göstermesi damga vurdu. Yalı Çapkını 77. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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