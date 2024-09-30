Yalı Çapkını 77. bölüm fragmanı: Çocuğu senden istiyordum Seyran
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni tanıtımına; Seyran ile birlikte çalışmaya başlayan Ferit'in "Çocuğu senden istiyordum" demesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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