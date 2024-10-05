Yalı Çapkını 78. bölüm fragmanı: Sana nasıl baktığını gördüm!
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni tanıtımına; Ferit ile Seyran'ın karşılaştığı anlara şahit olan Diyar ile Sinan'ın kıskançlık krizi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 11 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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