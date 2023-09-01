Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım: Ferit ve Seyran yeniden evleniyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. 9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni sezonuyla çok yakında Star'da...

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