Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım: Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindorun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. 7 Haziran akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkınının 3. sezon ilk tanıtımında; Feritten ayrı düşen Seyranın Bir kere ölümle yüzleşince başka biri oluyormuş insan. Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş. Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Ve bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyormuşsun sözleri dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı Starda...
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