Yan Oda 1. bölüm 4. fragmanı: Fikret'i o kadından ayıracağım!
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda'nın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin iddialı dizisi Yan Oda'nın yeni tanıtımında; Sevgi, Alabey ailesinden hak ettiği saygıyı görmek isterken; Nurcihan'ın kızına "Fikret'i o kadından ayıracağım!" diye söz vermesi dikkat çekti. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda, ilk bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star'da...
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