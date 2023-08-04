Görevimiz Tehlike'nin Kapalıçarşı görüntüleri kriz yarattı: O halıcı NTV'ye konuştu
Görevimiz Tehlike filminin İstanbul çekimleri günlerdir tartışma konusu oldu. Filmin yapım ekibinin Kapalıçarşı'da görüntülenmesi üzerine İstanbul çekimlerinin iptal olduğu haberi medyada yer almıştı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz, merak etmeyin."dedi. İddiaların odağında ise Kapalıçarşı'da yıllardır esnaflık yapan bir halıcı vardı. Görüntüleri sızdırmakla suçlanmıştı. İşte o halıcı, olayın içyüzünü NTV'ye anlattı.
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