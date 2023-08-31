Adam Driver'ın başrolde olduğu Ferrari filminin fragmanı yayınlandı
Collateral, Heat ve The Last of the Mohicans gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Michael Mann'in Ferrari filmi için bekleyiş sürüyor. ABD'deki dağıtım haklarını Neon'un satın almasının ardından filmin vizyon tarihi 25 Aralık olarak açıklanmıştı. Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatacak olan film, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Adam Driver, Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler yer alıyor.
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