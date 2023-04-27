Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "A Haunting in Venice" filminden ilk fragman yayınlandı
Ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanan A Haunting in Venice filminden ilk fragman yayınlandı. Doğu Ekspresinde Cinayet ve Nil'de Ölüm filmlerinin devamı olan yapımda ünlü dedektif Hercule Poirot, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor. Poirot'a hayat veren Kenneth Branagh'ın aynı zaman yönetmenliğini üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, Jamie Dornan ve Tina Fey gibi isimler yer alıyor. Film, 15 Eylül'de sinemalarda.