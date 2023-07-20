Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Venedik'te Cinayet" filminden gizem dolu yeni fragman
Polisiye edebiyatın ölümsüz ismi Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "A Haunting in Venice" filmi için geri sayım başladı. Doğu Ekspresinde Cinayet ve Nil'de Ölüm filmlerinin devamı olan yapımda ünlü dedektif Hercule Poirot, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor. Poirot'a hayat veren Kenneth Branagh'ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, Jamie Dornan ve Tina Fey gibi isimler yer alıyor. Türkçe’ye "Elmayı Yılan Isırdı" adıyla çevrilen romanından uyarlanan film 15 Eylül’de vizyona girecek.
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