Aksiyon filmi The Beekeeper'ın fragmanı yayınlandı: Jason Statham başrolde
Suicide Squad ve Sokağın Kralları gibi filmlere imza atan David Ayer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Beekeeper filminden ilk fragman yayınlandı. Jason Statham ve Jeremy Irons'ın başrollerini paylaştığı filmde, bir adamın "Arıcılar" olarak bilinen güçlü ve gizli bir organizasyonun eski bir ajanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından intikam arayışı başlar. Film, 12 Ocak'ta sinemalarda.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Fragman
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat