Amy Winehouse'un hayatı film oluyor: Back to Black filminin fragmanı yayınlandı
27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filminden fragman yayınlandı. Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde şarkıcıyı İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor. Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı film, adını şarkıcının ünlü şarkısı "Back to Black"ten alıyor. Film 10 Mayıs'ta sinemalarda.
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