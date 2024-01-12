Amy Winehouse'un hayatı film oluyor: Back to Black filminin fragmanı yayınlandı

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filminden fragman yayınlandı. Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde şarkıcıyı İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor. Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı film, adını şarkıcının ünlü şarkısı "Back to Black"ten alıyor. Film 10 Mayıs'ta sinemalarda.

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