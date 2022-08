Anya Taylor-Joy ve Ralph Fiennes'lı The Menu'den yeni fragman yayınlandı

Shameles, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin yönetmeni Mark Mylod'un yönetmenliğini üstlendiği kara komedi The Menu'den yeni fragman geldi. Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ve Nicholas Hoult'un başrolde yer aldığı, gizemli hikayesiyle merak uyandıran The Menu, 18 Kasım'da sinemalarda.