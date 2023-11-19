Arap Kadri ve Tarzan'dan ilk fragman
Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier’in rol aldığı "Arap Kadri ve Tarzan"ın fragmanı yayınlandı. 70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan, Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin sinemaya uyarlandığı film, 15 Aralık’ta gösterime girecek.
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