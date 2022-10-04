Black Panther: Wakanda Forever'dan ilk fragman yayınlandı
Marvel hayranlarının merakla beklediği Black Panther'ın yeni filminden ilk fragman yayınlandı. Black Panther'ı canlandıran Chadwick Boseman'ın 2020 yılında hayatını kaybetmesinden sonra ertelenen film, 11 Kasım’da vizyona girecek. Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğunda tekrar oturacağı film, T'Challa'nın evi Wakanda'nın yeni tehditlerle karşılaşmasını konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Winston Duke ve Danai Gurira yer alıyor.