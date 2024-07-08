Brad Pitt'in Formula 1 filminden ilk tanıtım
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Merakla beklenen filmden ilk tanıtım yayınlandı. "F1" adındaki filmde Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler yer alıyor. Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.
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