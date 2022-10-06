Çağlar Çorumlu'nun başrolde olduğu kara komedi Hazine'den ilk tanıtım
Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda. Filmde annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut, annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul’a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.