Cate Blanchett'in başrolünde yer aldığı Tár filminin fragmanı yayınlandı
Başrollerinde Cate Blanchett, Nina Hoss, Noemie Merlant ve Sophie Kauer'ın yer aldığı Tár filminden ilk fragmanı yayınlandı. Film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor. Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, bu yıl Venedik Film Festivali'nde 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Başrol oyuncusu Cate Blanchett, filmdeki rolüyle festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.