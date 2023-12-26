Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk tanıtım
Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşıyan, 26 Ocak'ta gösterime girecek olan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminden ilk tanıtım yayınlandı. Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği, Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi oyuncular yer alıyor.
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