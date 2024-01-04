Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin fragmanı yayınlandı: 26 Ocak'ta sinemalarda
Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşıyan, 26 Ocak'ta gösterime girecek olan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği, Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi oyuncular yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Fragman
- Film
- N-Life Kültür&Sanat