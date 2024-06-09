Deadpool & Wolverine filmine geri sayım başladı
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filminden yeni fragman yayınlandı. Marvel imzalı Deadpool Wolverine adlı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Hugh Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan "Wolverine" macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu. Film 26 Temmuz'da sinemalarda...
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Fragman
- Film