Efsane geri dönüyor! Gladyatör 2 filminden ilk fragman yayınlandı
Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmden ilk fragman paylaşıldı. Filmin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Fragman
- Film