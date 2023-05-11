Emma Stone'nun başrolünde olduğu "Poor Things" filminden ilk fragman
"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yer aldığı filmden ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. Alasdair Gray'in romanından uyarlanan film, 8 Eylül'de sinemalarda vizyona girecek.