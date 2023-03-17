Genç Deniz Canavarı Ruby filminden Türkçe dublajlı ilk fragman
Genç Deniz Canavarı Ruby filmi, mitolojik Krakenlerin efsanevi kraliyet soyundan geldiğini ve okyanusun derinliklerindeki kaderinin hayal ettiğinden çok daha büyük olduğunu keşfeden utangaç bir genci konu alıyor. Yönetmenliğini Oscar adayı film yapımcısı Kirk DeMicco’nun üstlendiği filmde Emmy adayı Will Forte (The Last Man on Earth), Emmy adayı Nicole Byer (Nailed It!), YouTube Diamond yaratıcısı Liza Koshy (Liza on Demand), Ramona Young (Never Have I Ever), Eduardo Franco (Stranger Things) ve Echo Kellum (Arrow) gibi yardımcı oyunculardan oluşan güçlü bir komedi kadrosu yer alıyor.