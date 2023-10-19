George Clooney'nin yönetmenliğini üstlendiği The Boys in the Boat filminden ilk fragman
Yazar Daniel James Brown'ın aynı isimli kitabından uyarlanan The Boys in the Boat filminden ilk fragman yayınlandı. George Clooney filmin hem yönetmen koltuğunda oturuyor hem de yapımcılığını üstleniyor. Washington Üniversitesi'nin 1936'daki kürek takımının gerçek hikayesini ve Berlin'deki Yaz Olimpiyatları'na giden yolculuğunu konu alan filmde Callum Turner, Joel Edgerton, James Wolk, Jack Mulhern, Sam Strike ve Luke Slattery gibi isimler yer alıyor. Film, ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fragman
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat