Görevimiz Tehlike 7'den (Mission: Impossible 7) ilk fragman
Tom Cruise'un İmkansız Görevler Gücü'nün (IMF) özel ajanı Ethan Hunt olarak yer aldığı casus gerilim serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Tom Cruise'un yanı sıra, seriye yeni katılan Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi yıldızlar da dikkat çekiyor. Yönetmenliğini, serinin beşinci filminden itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie'nin üstlendiği 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.
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24.05.2022 - 10:00
| Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:56