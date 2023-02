Guy Ritchie'nin ilk savaş filmi 'The Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin ilk savaş filmi 'The Covenant'tan ilk fragman yayınlandı. Orijinal adı 'Guy Ritchie's The Covenant' olan filmin başrolünde ABD'li oyuncu Jake Gyllenhaal yer alıyor. 28 Nisan'da izleyiciyle buluşacak olan savaş filmi, birimleri devriye gezerken tuzağa düşürüldüğünde hayata kalan ABD Ordusundan Çavuş John Kinley ve Afgan tercüman Ahmed'in mücadelesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar, Sina Parvaneh, Emily Beecham, Cyrus Khodaveisi ve Christian Ochoa gibi isimler de yer alıyor.