Hızlı ve Öfkeli 10 filminden ilk fragman

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10'dan ilk fragman yayınlandı. 2011 yılının Hızlı ve Öfkeli 5 filminde Dom ve ekibi, Rio de Janeiro’daki bir köprünün üstünde Brezilyalı alçak uyuşturucu kralı Hernan Reyes’i ortadan kaldırıp krallığını yok etmişti. Ama bilmedikleri Reyes’in oğlu Dante’nin (Aquaman’den Jason Momoa) her şeye tanıklık ettiği ve son 12 yılını Dom’un yaptıklarının bedelini ödemesi için bir plan yaparak geçirdiğiydi. Hızlı ve Öfkeli 10’da rollerine yeniden dönen oyuncular; Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood. Filmde Oscar ödüllü oyuncular Helen Mirren ve Charlize Theron da rol alıyor.