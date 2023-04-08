"Indiana Jones ve Kader Kadranı" filminden yeni fragman
Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiği Indiana Jones serisinin 15 yıl aradan sonra çekilen 5'inci filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı"dan aksiyon dolu yeni bir fragman yayınlandı. Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı filmde Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen rol alıyor. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde gösterilecek olan film, 30 Haziran'da vizyona girecek.