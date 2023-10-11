Irkçılıkla mücadelenin öyküsü: The Color Purple
Alice Walker'ın 1982 tarihli Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan 2005 yapımı Tony ödüllü müzikal oyundan sinemaya uyarlandı. Alice Walker'ın kitabı daha önce 1985 yılında Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Halle Bailey ve Phylicia Mpasi'nin başrollerde yer aldığı "The Color Purple"ın uzun fragmanı yayınlandı. Blitz Bazawule'nn yönetmenliğini üstlendiği film, kendilerini sürekli olarak karşılaştıkları günlük ayrımcılık ve adaletsizliklerin dışında yer alan, hayallerinin peşinden gitmelerine ve kendilerini ait hissetmelerine olanak tanıyan yeni bir hayata sahip olmanın hayalini kuran iki genç kız kardeşi anlatıyor. ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek "The Color Purple"ın Türkiye'deki vizyon tarihi ise 26 Ocak 2024.
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