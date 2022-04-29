Jurassic World: Hakimiyet'ten yeni Türkçe altyazılı fragman
Jurassic dünyasının iki neslini bir araya getiren 'Jurassic World: Hakimiyet'in (Jurassic World: Dominion) son fragmanı Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Filmde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'a, orijinal üçlemenin yıldızları Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor. 'Jurassic World: Hakimiyet', serinin son filmi olan 2018 tarihli 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ta Isla Nublar'ın yok edilmesinden dört yıl sonrasında yaşananları anlatıyor.