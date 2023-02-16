Karsu depremde kaybettiği kuzeninin ardından söyledi: Neredesin Sen?
Hollanda'da depremzedelere yardım amacıyla Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu'nun öncülüğünde düzenlenen ve 89 milyon euro bağış toplanan iki saatlik ortak yayına şarkıcının seslendirdiği türkü damgasını vurdu. Aslen Antakyalı olan ve depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden şarkıcı, depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatıp Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen?” türküsünü seslendirdi.