Komedi filmi Başkan'ın ilk fragmanı
Merakla beklenen komedi filmi "Başkan"ın ilk kısa fragmanı yayınlandı. Diren Polatoğulları ve Necip Memili’nin yanı sıra filmde Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmi Ulaş Bahadır yazıp yönetti. Ovacık Belediye Başkanlığı için adaylıklarını ilan eden Fikri ve Zeynel'in yarışını anlatan film, 5 Ocak 2024'te gösterime giriyor.
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