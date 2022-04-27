Korku filmi Siyah Telefon'un fragmanı çıktı
Yönetmen Scott Derrickson, korku köklerine geri dönüyor ve türün önde gelen markası Blumhouse ile yepyeni bir korku gerilim filminde yeniden ortak oluyor. Finney Shaw, 13 yaşında utangaç ama zeki bir çocuktur ve sadist bir katil tarafından kaçırılıp, çığlık atmanın pek işe yaramadığı ses geçirmez bir bodruma kapatılır. Duvarda bağlantısı olmayan bir telefon çalmaya başladığında Finney, katilinin önceki kurbanlarının seslerini duyabildiğini fark eder. Kendi başlarına gelenlerin, Finney’nin başına gelmemesi konusunda kesin kararlıdırlar. Kariyerinin en dehşet verici rolünde dört Akademi adaylığı bulunan Ethan Hawk ve ilk rolünü canlandıran Mason Thames’in oynadığı korku filmi Siyah Telefon, 24 Haziran'da vizyona giriyor.
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27.04.2022 - 15:32
| Son Güncelleme : 27.04.2022 - 15:42