Land of Bad filminden fragman: Russell Crowe ve Hemsworth kardeşler başrolde
William Eubank'in yönetmenliğini üstlendiği ve Russell Crowe, Liam Hemsworth, Milo Ventimiglia ve Luke Hemsworth'ün başrollerini paylaştığı Land of Bad filminden fragman yayınlandı. Filmde Delta Force ekibi, teröristler tarafından kaçırılan CIA ajanını kurtarmak için Filipinler'de tehlikeli bir maceraya atılır. Film 16 Şubat 2024'te sinemalarda.
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