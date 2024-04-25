M. Night Shyamalan imzalı Gözcüler (The Watchers) filminden fragman
6. His, Köy, İşaretler gibi kült korku filmlerinin yönetmenliğini yapan M. Night Shyamalan'dan Gözcüler filmi geliyor. Başrollerinde Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan'ın yer aldığı filmden fragman yayınlandı. A.M. Shine'ın romanından uyarlanan film, 28 yaşında bir sanatçı olan Mina'nın İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda mahsur kalmasını konu alıyor. Bir sığınak bulan Mina, bilmeden her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılıyor ve gerilim dolu dakikalar başlıyor. Gözcüler, 21 Haziran’da vizyona girecek.
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