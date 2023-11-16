Madame Web filminden ilk fragman geldi: Dakota Johnson başrolde
Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Madame Web filminden ilk fragman yayınlandı. Sony’nin Spider-Man evrenini bir adım öteye taşığıdı film, bir grup Örümcek kahramanı tanıtıyor. Dakota Johnson'ın Cassandra Webb’i, Tahar Rahim'in ise Ezekiel Sims adlı gizemli bir kötü adamı canlandırdığı film 14 Şubat 2024’te vizyona girecek.
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