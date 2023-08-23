Mads Mikkelsen başrollü "The Promised Land"den ilk fragman
Nikolaj Arcel'in yönetmenlğini üstlendiği, başrolde Mads Mikkelsen'in yer aldığı "The Promised Land"in (Bastarden) ilk fragmanı yayınlandı. Kral adına bir koloni inşa etmek gibi imkansız gibi görünen bir hedefle; zorlu, yaşanmaz Danimarka fundalıklarını fethetmeye çalışan yoksul bir kaptan olan Ludvig Kahlen'in gerçek hikayesini anlatan film, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışacak.
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