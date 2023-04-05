Margot Robbie ve Ryan Gosling başrollü Barbie filminden yeni fragman
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı, Greta Gerwig‘in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie‘nin ilk fragmanı yayında. Margot Robbie‘yi Barbie, Ryan Gosling‘i Ken rolünde izleyeceğimiz filmin kadrosunda ayrıca Dua Lipa, America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Helen Mirren gibi isimler de var. Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatan film, 21 Temmuz'da gösterime giriyor.