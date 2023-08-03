Merakla beklenen animasyon "Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi"den yeni fragman
Ünlü animasyon dizilerinden “Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi" (Ladybug Cat Noir) beyazperdeye taşınıyor. 15 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin fragmanı yayınlandı. “Mucize Uğur Böceği İle Kara Kedi Öyküleri"ne dayanan hikaye, güçlü süper kahramanlar Uğur Böceği ile Kara Kedi'ye dönüşen ve Işıklar Şehri'ni Atmaca Güve olarak bilinen tehlikeli bir süper kötüden korumak için güçlerini birleştiren Parisli gençler Marinette Dupain-Cheng ve Adrien Agreste'in başlangıç hikayesine odaklanıyor.
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