Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filminin fragmanı yayınlandı
Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve birçok festivalden ödülle dönen Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı'nın fragmanı yayınlandı. Merve Dizdar ve Saygın Soysal'ın başrollerinde yer aldığı filmde Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci onlara eşlik ediyor. Film, Türkiye’de 8 Eylül’de gösterime girecek.
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