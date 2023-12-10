Mr. & Mrs. Smith dizisinden ilk fragman
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in başrolleri paylaştığı "Mr. Mrs. Smith" filminin dizi uyarlamasında Donald Glover ve Maya Erskine başrollerde. Dizinin sekiz bölümden oluşan birinci sezonunun tüm bölümleri, 2 Şubat 2024'te yayınlanacak. Dizi uyarlamasında, iki yabancı, kendilerine zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan'da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlarlar. Sorun bu görevle birlikte gelen görücü usulü evliliktir.
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