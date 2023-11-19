Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminden yeni fragman
Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin fragmanı yayınlandı. 8 Aralık'ta vizyona girecek filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, filmin senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak'ın imzalarını taşıyor. Kral FM'in medya sponsorluğundaki filmde Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ederken, filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş ve Güney Kılınç yer alıyor.
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