Mutluyuz filminin fragmanı yayınlandı: İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu başrolde
Boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu alan Mutluyuz filminden ilk fragman yayınlandı. İbrahim Büyükak’ın yazıp aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı aile komedisi "Mutluyuz" 29 Aralık’ta vizyona girecek. Kadroda Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır gibi isimler bulunuyor.
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